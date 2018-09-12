Петр Верзилов попал в реанимацию 

Участник группы «Pussy Riot» и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии, передает «Новая газета»ю Накануне Верзилов и его девушка, участница группы Вероника Никульшина вышли из Басманного районного суда, где рассматривалось административное дело против Никульшиной. Затем Верзилов проспал два часа дома, после чего пара вышла на прогулку. Постепенно у Верзилова стали ухудшаться зрение, речь и моторика.
Петра Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение горбольницы имени Бахрушиных в Сокольниках.