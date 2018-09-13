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Акционист Верзилов ослеп и потерял дар речи
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Акционист Верзилов ослеп и потерял дар речи 

Вести.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Один из участников арт-группы «Война» Петр Верзилов попал в московскую больницу имени Бахрушиных, передает РИА Новости. Диагноз акциониста неизвестен, тактику лечения изберут после обхода заведующего отделением.
О том, что Верзилов попал в больницу, СМИ рассказала его подруга Вероника Никульшина — вместе они участвовали в последней акции Pussy Riot во время финального мачта чемпионата мира по футболу. Девушка сообщила, что Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Скорая доставила его в токсикологическую реанимацию.
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