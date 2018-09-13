Акционист Верзилов ослеп и потерял дар речи

Один из участников арт-группы «Война» Петр Верзилов попал в московскую больницу имени Бахрушиных, передает РИА Новости . Диагноз акциониста неизвестен, тактику лечения изберут после обхода заведующего отделением.

О том, что Верзилов попал в больницу, СМИ рассказала его подруга Вероника Никульшина — вместе они участвовали в последней акции Pussy Riot во время финального мачта чемпионата мира по футболу. Девушка сообщила, что Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Скорая доставила его в токсикологическую реанимацию.