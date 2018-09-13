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В Орле мужчина подорвал автомобиль работодателя
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В Орле мужчина подорвал автомобиль работодателя 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 13 сен — РИА Новости. Орловчанин подорвал гранатой автомобиль бывшего работодателя в ходе конфликта, злоумышленник задержан, рассказали в СУСК по региону.
"По данным следствия, 13 сентября 2018 года подозреваемый, находясь на пересечении улиц Полесской и Цветаева города Орла, вступил в конфликт со своим бывшим работодателем, в процессе чего метнул гранату РГД-5 в сторону припаркованного автомобиля. В настоящее время подозреваемый задержан", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что граната взорвалась в нескольких метрах от машины, никто из граждан не пострадал, однако автомобиль получил повреждения.
Как уточняет УМВД по региону, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место нахождения подозреваемого. Мужчина пытался скрыться от полицейских в жилище, принадлежащем его родственнице, где и был задержан.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Угроза убийством», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
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