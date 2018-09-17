Число сданных в эксплуатацию Депстроем Москвы внеуличных переходов с начала года достигло 17 штук

Число сданных в эксплуатацию департаментом строительства Москвы внеуличных пешеходных переходов с начала 2018 г. достигло 17 штук, что на два перехода больше, чем планировалось. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.

«С начала года в Москве департаментом строительства сдано в эксплуатацию 17 внеуличных пешеходных переходов, при плановом задании в 15 объектов», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

Как уточнили в пресс-службе, завершено строительство надземного пешеходного перехода на Волгоградском проспекте. Два пешеходных перехода, один — надземный, один — подземный, построены на Южной рокаде, на участке от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта. Три подземных пешеходных перехода и один надземный мост построены на Рязанском проспекте.

«Кроме того, завершены работы по строительству двух и реконструкции одного пешеходного перехода на Щелковском шоссе. По одному пешеходному переходу построено на участке улично-дорожной сети ул. Элеваторная — ул. Подольских Курсантов — ул. Красного Мака, на Аминьевском шоссе и на ул. Генерала Дорохова. Завершена реконструкция Калужского шоссе, в этом году уже сдано четыре пешеходных перехода», — рассказали в пресс-службе.

А. Бочкарев добавил, что до 2020 г. департаменту строительства предстоит построить еще 14 внеуличных пешеходных переходов.