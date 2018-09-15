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В Казахстане вспыхнул крупный пожар в цехе по производству пластиковых окон
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В Казахстане вспыхнул крупный пожар в цехе по производству пластиковых окон 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
АЛМА-АТА, 15 сен — РИА Новости. Крупный пожар в цехе по производству пластиковых окон произошел рано утром в Шымкенте (на юге Казахстана), площадь возгорания, по предварительным данным, составляет пять тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
По его информации, в 04.20 местного времени (01.20 мск) поступила информация о горении крыши здания отдельно стоящего цеха в индустриальной зоне города.
"Локализация пожара достигнута в 06.34 (03.34). Тушение продолжается. В тушении пожара задействовано 20 единиц техники, участвуют 85 пожарных", — проинформировал Иманкулов.
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