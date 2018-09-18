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В Кемерове продавец оборудования для майнинга убил напавшего на него покупателя
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В Кемерове продавец оборудования для майнинга убил напавшего на него покупателя 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило дело по факту убийства 22-летнего жителя областного центра, который, представившись покупателем, напал и ранил ножом продавца оборудования для майнинга. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.
"По версии следствия, 12 сентября 22-летний местный житель договорился о встрече с 26-летним мужчиной, чтобы якобы приобрести у него оборудование для майнинга. Прибыв на указанный адрес [где хранилась техника] и осматривая оборудование, он ударил хозяина ножом в живот. Тот оказал сопротивление", — говорится в сообщении. В потасовке раненый мужчина добрался до кухни, взял нож и ударил покупателя в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте.
О случившемся хозяин квартиры рассказал ожидавшей его девушке. Она вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. «В тяжелом состоянии 26-летний мужчина был госпитализирован», — добавили в ведомстве.
По предварительной информации СК, мужчины не были знакомы, причины нападения будут установлены в ходе расследования. Уголовное дело по факту убийства расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ, следствие даст оценку действиям хозяина оборудования.
Майнинг — генерация криптовалют в результате работы вычислительных устройств в блокчейн-сетях.
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