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Итоги Викторины «Города Югры»
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Итоги Викторины «Города Югры» 

АиФ Югра + ещё 2 7 часов назад
Фото: АиФ Югра
Участникам, которым не удалось в режиме онлайн наблюдать за ходом церемонии, можно проверить свои номера на портале «Открытый регион — Югра».
Всем победителям с 1 по 15 октября организаторы викторины сообщат о времени и месте выдачи сертификатов. А с 16 по 30 октября состоится самая приятная часть — вручение подарков. А пока всем участникам викторины, правильно ответившим на вопросы, предлагаем получить диплом победителя на портале «Открытый регион».
«Проведение культурно-массовых мероприятий и информационных проектов позволяет формировать коллективный дух у граждан, а также расширяет кругозор. Важно, чтобы люди были заинтересованы в участии, с интересом вовлекались в процесс. Со стороны югорчан идет отклик, они с заботой относятся к культурному наследию своего края. Итоги викторины «Города Югры» яркий тому показатель», — комментирует учредитель фонда «МЫ ВМЕСТЕ», депутат Думы Югры от фракции «Единая Россия» Алексей Андреев.
Всего 164 ценных подарка разыграли в окружном центре. В их числе два автомобиля, два скутера, снегоход, десять IPhone 10, и много другой бытовой техники. Сургут — единственный город, в котором участники Викторины могли стать обладателями квартиры.
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