В результате Brexit Jaguar Land Rover может сократить десятки тысяч сотрудников

Гендиректор Jaguar Land Rover сделал заявление, что если Великобритания покинет ЕС при неблагоприятных условиях, несколько десятков сотрудников компании могут остаться без работы.

Напомним, что Brexit назначен на последние числа марта грядущего года, после чего автопроизводитель может утратить поставщиков, и, как результат, притормозить некоторые конвейерные линии. В свою очередь остановка производства означает сокращение штата.

На сегодняшний день Jaguar Land Rover уже тысячу рабочих мест из-за понижения спроса на дизельные авто.

Не достигнув оптимального договора по Brexit, Ральф Спет прогнозирует сокращение штата в несколько десятков тысяч человек. В сегодняшних условиях на компанию работает около 40 тысяч сотрудников.

Ральф отметил, что поставщики комплектующих для британского бренда расположены в европейских странах, и беспрепятственный доступ к ним стал неотделимой частью автомобильного бизнеса.