В Омске больше года не могут закрыть колодец в центре города

Открытый люк угрожает жизни и здоровью людей. Жители Омска обратились в организацию «Гражданский патруль». Они рассказали, что на пересечении улиц Куйбышева и Лермонтова в районе пешеходного перехода и тротуара находится открытый колодец. В целях безопасности его прикрыли досками, которые под весом прохожих могут обвалиться.

Общественники жаловались на опасный колодец ещё год назад, но никакой реакции от администрации не последовало. Они беспокоятся, что в открытый люк может провалиться кто-то из прохожих.

— Ливневый колодец накрыт гнилыми деревянными дощечками, которые еще и сломаны. Если на них наступит в темноте случайный прохожий или случайно забежит ребенок — беды не избежать. Неужели мы будем дожидаться трагедии, чтобы на проблему, которой уже больше года, обратили внимание? — прокомментировала ситуацию активист «Гражданского патруля» в Омске Яна Жукович.

Фото: «Гражданский патруль».