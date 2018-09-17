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В Омске больше года не могут закрыть колодец в центре города
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В Омске больше года не могут закрыть колодец в центре города 

Омск Здесь + ещё 3 4 часа назад
Фото: Омск Здесь
Открытый люк угрожает жизни и здоровью людей. Жители Омска обратились в организацию «Гражданский патруль». Они рассказали, что на пересечении улиц Куйбышева и Лермонтова в районе пешеходного перехода и тротуара находится открытый колодец. В целях безопасности его прикрыли досками, которые под весом прохожих могут обвалиться.
Общественники жаловались на опасный колодец ещё год назад, но никакой реакции от администрации не последовало. Они беспокоятся, что в открытый люк может провалиться кто-то из прохожих.
— Ливневый колодец накрыт гнилыми деревянными дощечками, которые еще и сломаны. Если на них наступит в темноте случайный прохожий или случайно забежит ребенок — беды не избежать. Неужели мы будем дожидаться трагедии, чтобы на проблему, которой уже больше года, обратили внимание? — прокомментировала ситуацию активист «Гражданского патруля» в Омске Яна Жукович.
Фото: «Гражданский патруль».
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