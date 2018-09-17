В Пермском крае вынесли приговор мужчине, из-за которого погиб мальчик

ПЕРМЬ, 17 сен — РИА Новости . Красновишерский городской суд признал виновным 59-летнего мужчину, построившего колодец, куда случайно упал пятилетний мальчик и погиб, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что при постройке жилого дома на своем земельном участке житель города Красновишерск самостоятельно разработал и изготовил из бетона канализационный колодец. Однако мужчина не позаботился о том, чтобы должным образом огородить яму. Вместо этого он всего лишь прикрыл колодец листами железа.

Днем 17 июня 2018 года, гуляя по улице, пятилетний мальчик наступил на один из листов железа, прикрывающих смотровое окно, и угодил в колодец. В результате падения ребенок погиб.

"Доказательства, собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения приговора 59-летнему жителю города Красновишерска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в сообщении.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года исправительных работ. В пользу матери погибшего мальчика с осужденного взыскано 500 тысяч рублей.