Ещё
В Пермском крае вынесли приговор мужчине, из-за которого погиб мальчик
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пермском крае вынесли приговор мужчине, из-за которого погиб мальчик 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
ПЕРМЬ, 17 сен — РИА Новости. Красновишерский городской суд признал виновным 59-летнего мужчину, построившего колодец, куда случайно упал пятилетний мальчик и погиб, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.
Следствием и судом установлено, что при постройке жилого дома на своем земельном участке житель города Красновишерск самостоятельно разработал и изготовил из бетона канализационный колодец. Однако мужчина не позаботился о том, чтобы должным образом огородить яму. Вместо этого он всего лишь прикрыл колодец листами железа.
Днем 17 июня 2018 года, гуляя по улице, пятилетний мальчик наступил на один из листов железа, прикрывающих смотровое окно, и угодил в колодец. В результате падения ребенок погиб.
"Доказательства, собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения приговора 59-летнему жителю города Красновишерска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в сообщении.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года исправительных работ. В пользу матери погибшего мальчика с осужденного взыскано 500 тысяч рублей.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишникам запретили снимать номера12
Названы лучшие дизельные автомобили 2018 года1
Гаишник запинал байкера до «условки»2
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Тест нового Kia Cerato: красивее, веселее и богаче
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение