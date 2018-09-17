Мужчина погиб от удара током на вагоне‐цистерне в Краснодаре

24-летний мужчина скончался от удара током на вагоне-цистерне на железнодорожной станции Пашковская в Краснодаре. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

ЧП случилось вечером 16 сентября. Молодой человек в компании друзей проник в зону повышенной опасности. Он забрался на вагон-цистерну, стоящую на железнодорожных путях. Так он оказался в электромагнитном поле и получил удар током под напряжением 27,5 тысячи вольт. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия.