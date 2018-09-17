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Мужчина погиб от удара током на вагоне‐цистерне в Краснодаре
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Мужчина погиб от удара током на вагоне‐цистерне в Краснодаре 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
24-летний мужчина скончался от удара током на вагоне-цистерне на железнодорожной станции Пашковская в Краснодаре. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
ЧП случилось вечером 16 сентября. Молодой человек в компании друзей проник в зону повышенной опасности. Он забрался на вагон-цистерну, стоящую на железнодорожных путях. Так он оказался в электромагнитном поле и получил удар током под напряжением 27,5 тысячи вольт. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия.
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