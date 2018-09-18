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Обстоятельства смерти подростка в медучреждении выясняют в Таганроге
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Обстоятельства смерти подростка в медучреждении выясняют в Таганроге 

АиФ Ростов + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Обстоятельства смерти подростка в медучреждении выясняют следователи в Таганроге, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
Сообщение о смерти школьника 2004 года рождения в медицинском учреждении поступило следственный отдел по Таганрогу СУ СКР.
По данному факту начата доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщает DonDay.ru, подросток скончался 16 сентября в инфекционном отделении одной из больниц Таганрога.
Накануне его привез туда отец в связи с жалобами на боли в желудке и тошноту.
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