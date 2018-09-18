Более 1,2 тысячи южноуральцев остались без газа 

Жители поселка Новогородный Озерского городского округа остались без газа из-за хищения оборудования. Об этом сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
По данным ведомства, 17 сентября около 17:10 на кранах вводов распределительного газопровода, газифицированных природным газом, неизвестные похитили 53 прижимных латунных гайки пробок.
От действий злоумышленников пострадали жители домов на улицах Железнодорожная, 8-го Марта, Гагарина, Южно-Уральская и Курчатова. Всего прекращено газоснабжение 1 274абонентов. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
Отметим, что собственником газопровода является Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области. Газопровод находится в аренде у АО «Газпром газораспределение Челябинск».
Как ранее писал «ФедералПресс», 14 сентября 2018 года из-за сильного урагана без света остались десять тысяч уральцев и пермяков. Массовые отключения произошли в промежутся между 2 и 3 часов ночи.