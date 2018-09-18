Ещё
Более 1,2 тысячи южноуральцев остались без газа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 1,2 тысячи южноуральцев остались без газа 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители поселка Новогородный Озерского городского округа остались без газа из-за хищения оборудования. Об этом сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
По данным ведомства, 17 сентября около 17:10 на кранах вводов распределительного газопровода, газифицированных природным газом, неизвестные похитили 53 прижимных латунных гайки пробок.
От действий злоумышленников пострадали жители домов на улицах Железнодорожная, 8-го Марта, Гагарина, Южно-Уральская и Курчатова. Всего прекращено газоснабжение 1 274абонентов. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
Отметим, что собственником газопровода является Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области. Газопровод находится в аренде у АО «Газпром газораспределение Челябинск».
Как ранее писал «ФедералПресс», 14 сентября 2018 года из-за сильного урагана без света остались десять тысяч уральцев и пермяков. Массовые отключения произошли в промежутся между 2 и 3 часов ночи.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Нижегородской области хотят возродить водный транспорт Два поезда столкнулись в Башкирии из-за украденных «башмаков» В ночь на 13 сентября движение на Чусовском мосту будет полностью закрыто
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кроссовер Audi E-Tron стал серийной моделью
Обновленная Mazda6: когда ждать в России?
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На Волоколамском шоссе поменялась организация движения
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение