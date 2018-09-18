Транспортная прокуратура установила причины схода электропоезда Курган — Шумиха с рельсов

Инцидент произошёл около месяца назад

Курганская транспортная прокуратура проверила случай со сходом 15 августа электропоезда с рельсов. Электричка №6333 сообщением Курган — Шумиха должна была отправиться в 6 часов 26 минут, но при выезде с технического пути на стрелочном переводе допущен сход первого вагона второй тележкой.

— В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Для устранения нарушений внесены представления начальнику Моторвагонного депо Курган и начальнику Курганского центра организации работы железнодорожных станций — структурных подразделений филиала ОАО «РЖД» , — сообщает пресс-служба прокуратуры

В отношении машиниста и помощника машиниста, управлявших электропоездом, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях).

Как объясняли 45.ru в пресс-службе ЮУЖД — филиала ОАО «РЖД», электропоезд только направлялся в сторону станции и был без пассажиров.

— В причинах разбирается внутренняя проверка. Электропоезд отправился из Кургана на 47 минут позже — в 7:13 по местному времени вместо 06:26. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства, — сообщила 45.ru сотрудник пресс-службы ведомства Екатерина Толубова.

На станцию Шумиха пригородный поезд прибыл с задержкой на 58 минут — в 9:42 по местному времени вместо 8:44.