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Транспортная прокуратура установила причины схода электропоезда Курган — Шумиха с рельсов
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Транспортная прокуратура установила причины схода электропоезда Курган — Шумиха с рельсов 

45.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 45.ru
Инцидент произошёл около месяца назад
Курганская транспортная прокуратура проверила случай со сходом 15 августа электропоезда с рельсов. Электричка №6333 сообщением Курган — Шумиха должна была отправиться в 6 часов 26 минут, но при выезде с технического пути на стрелочном переводе допущен сход первого вагона второй тележкой.
— В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Для устранения нарушений внесены представления начальнику Моторвагонного депо Курган и начальнику Курганского центра организации работы железнодорожных станций — структурных подразделений филиала ОАО «РЖД», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
В отношении машиниста и помощника машиниста, управлявших электропоездом, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях).
Как объясняли 45.ru в пресс-службе ЮУЖД — филиала ОАО «РЖД», электропоезд только направлялся в сторону станции и был без пассажиров.
— В причинах разбирается внутренняя проверка. Электропоезд отправился из Кургана на 47 минут позже — в 7:13 по местному времени вместо 06:26. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства, — сообщила 45.ru сотрудник пресс-службы ведомства Екатерина Толубова.
На станцию Шумиха пригородный поезд прибыл с задержкой на 58 минут — в 9:42 по местному времени вместо 8:44.
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