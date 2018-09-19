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В Кургане установили макет итальянского скоростного электропоезда Allegro
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В Кургане установили макет итальянского скоростного электропоезда Allegro 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: 45.ru
ТАСС, 19 сентября. Макет итальянского скоростного пассажирского электропоезда Allegro установили на привокзальной площади в Кургане к 70-летию запуска пригородного движения на Южно-Уральской железной дороге. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ЮУЖД.
"Презентация макета итальянского скоростного электропоезда Allegro состоялась на привокзальной площади в Кургане, ее посетили порядка двухсот человек", — сказали в пресс-службе.
Установка макета скоростного пассажирского электропоезда приурочена к 70-летию запуска пригородного движения на Южно-Уральской железной дороге. Макет изготовлен специалистами предприятий Курганской области. «Данный макет изготавливался на протяжении восьми месяцев, масштаб модели — один к трем. Салон полностью повторяет копию поезда Allegro имеет проектор для просмотра видеороликов, автономную систему отопления, санузел и кабину управления, которая оснащена пультом машиниста с установленными приборами безопасности», — отмечается на сайте ЮУЖД.
В 2017 году на привокзальной площади Кургана был установлен макет электропоезда «Ласточка».
Allegro — пассажирский двухсистемный электропоезд (из семейства электропоездов Pendolino производства компании Alstom), курсирующий по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург. Длина маршрута — 407 км. Время в пути — 3 часа 27 минут.
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