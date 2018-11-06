Шнуров попросил Путина «порешать по бензину» 

Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал очередной стих, посвященный проблемам российского общества. На этот раз он затронул в своем произведении насущную для всех тему — увеличение цен на бензин.
Шнуров опубликовал новое стихотворение на своей странице в «Инстаграме». Центральной темой стиха стало повышение цен на автомобильное топливо. В своем произведении музыкант раскритиковал действующие российские власти за то, что они не обращают внимание на желание народа страны.
Стих начался с того, что Шнуров рассказал, что ему приснился сон. В этом сне он в роли представителя народа пришел в Кремль, где власти отмечали День народного единства, который прошел 4 ноября.
«Извиняюсь, — говорю, — за свинство, но меня народ послал как вроде», — написал он. В это время в один из залов зашел «главный, он в короне». Скорее всего, певец подразумевал президента РФ Владимира Путина. Шнур попросил его «порешать по бензину».
«Батюшка, родимый, не казни, ну!До тебя не дотянуться, как до сосен, Порешай, милейший, по бензину, Мы тебя ну всем народом просим», — написал исполнитель.
В ответ на просьбу Шнурова «главный» объяснил, что повышением цен на бензин в России решаются глобальные задачи:
«Мы, тем самым, аварийность снизим! Экология получше может станет. Половина, вон, живет на даче. А народ и так как сыр в сметане. Это, брат, глобальные задачи».
Стоит отметить, что еще с весны текущего года в России ведется борьба с повышением цен на бензин. Недавно правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о продлении заморозки цен на топливо до конца 2018 года. Однако, вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в данный момент ввести регулирование цен на топливо со стороны государства невозможно.