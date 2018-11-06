Шнуров попросил Путина «порешать по бензину»

Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал очередной стих, посвященный проблемам российского общества. На этот раз он затронул в своем произведении насущную для всех тему — увеличение цен на бензин.

Шнуров опубликовал новое стихотворение на своей странице в «Инстаграме». Центральной темой стиха стало повышение цен на автомобильное топливо. В своем произведении музыкант раскритиковал действующие российские власти за то, что они не обращают внимание на желание народа страны.

Стих начался с того, что Шнуров рассказал, что ему приснился сон. В этом сне он в роли представителя народа пришел в Кремль, где власти отмечали День народного единства, который прошел 4 ноября.

«Извиняюсь, — говорю, — за свинство, но меня народ послал как вроде», — написал он. В это время в один из залов зашел «главный, он в короне». Скорее всего, певец подразумевал президента РФ Владимира Путина . Шнур попросил его «порешать по бензину».

«Батюшка, родимый, не казни, ну!До тебя не дотянуться, как до сосен, Порешай, милейший, по бензину, Мы тебя ну всем народом просим», — написал исполнитель.

В ответ на просьбу Шнурова «главный» объяснил, что повышением цен на бензин в России решаются глобальные задачи:

«Мы, тем самым, аварийность снизим! Экология получше может станет. Половина, вон, живет на даче. А народ и так как сыр в сметане. Это, брат, глобальные задачи».