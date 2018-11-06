Ещё
Шнуров попросил Путина «порешать по бензину»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шнуров попросил Путина «порешать по бензину» 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 6 ноября 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал очередной стих, посвященный проблемам российского общества. На этот раз он затронул в своем произведении насущную для всех тему — увеличение цен на бензин.
Шнуров опубликовал новое стихотворение на своей странице в «Инстаграме». Центральной темой стиха стало повышение цен на автомобильное топливо. В своем произведении музыкант раскритиковал действующие российские власти за то, что они не обращают внимание на желание народа страны.
Стих начался с того, что Шнуров рассказал, что ему приснился сон. В этом сне он в роли представителя народа пришел в Кремль, где власти отмечали День народного единства, который прошел 4 ноября.
«Извиняюсь, — говорю, — за свинство, но меня народ послал как вроде», — написал он. В это время в один из залов зашел «главный, он в короне». Скорее всего, певец подразумевал президента РФ Владимира Путина. Шнур попросил его «порешать по бензину».
«Батюшка, родимый, не казни, ну!До тебя не дотянуться, как до сосен, Порешай, милейший, по бензину, Мы тебя ну всем народом просим», — написал исполнитель.
В ответ на просьбу Шнурова «главный» объяснил, что повышением цен на бензин в России решаются глобальные задачи:
«Мы, тем самым, аварийность снизим! Экология получше может станет. Половина, вон, живет на даче. А народ и так как сыр в сметане. Это, брат, глобальные задачи».
Стоит отметить, что еще с весны текущего года в России ведется борьба с повышением цен на бензин. Недавно правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о продлении заморозки цен на топливо до конца 2018 года. Однако, вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в данный момент ввести регулирование цен на топливо со стороны государства невозможно.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Mercedes-Benz и Lamborgini: краснодарец погасил долг элитными автомобилями «Сослагательное наклонение в топливном вопросе :а можно было лучше»? Свердловские единороссы помогут вылечить собаку-поводыря
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ нашли способ поднять цены на бензин13
В ЦБ рассказали, насколько подорожает ОСАГО33
На дорогах России появятся беспилотные автомобили4
Составлен рейтинг самых любимых кроссоверов россиян
Резкому росту цен на бензин нашли оправдание123
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение