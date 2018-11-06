ФАС заподозрила власти Приморья в занижении цен на рыбу

ФАС проверит обращения Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) с информацией о занижении цен на рыбу со стороны администрации Приморского края, говорится на сайте службы.

Власти региона предложили «проработать вопрос» о заключении с конкретными торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам, говорится в сообщении службы.

"Снижение цен на рыбную продукцию и иные продукты питания — это безусловный плюс для потребителей", — отметил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян

При этом он добавил, что такое снижение должно осуществляться на законной, рыночной основе, «прежде всего посредством развития конкуренции на отраслевых рынках, а не путем установления плановых показателей в конкретном регионе».