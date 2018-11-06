Ещё
ФАС заподозрила власти Приморья в занижении цен на рыбу
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФАС заподозрила власти Приморья в занижении цен на рыбу 

Российская Газета + ещё 21 17 часов назад
Фото: Российская Газета
ФАС проверит обращения Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) с информацией о занижении цен на рыбу со стороны администрации Приморского края, говорится на сайте службы.
Власти региона предложили «проработать вопрос» о заключении с конкретными торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам, говорится в сообщении службы.
"Снижение цен на рыбную продукцию и иные продукты питания — это безусловный плюс для потребителей", — отметил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.
При этом он добавил, что такое снижение должно осуществляться на законной, рыночной основе, «прежде всего посредством развития конкуренции на отраслевых рынках, а не путем установления плановых показателей в конкретном регионе».
Российская Газета: последние новости
Две модели "Группы ГАЗ" стали победителями конкурса на Busworld Russia Чем занимается попавший под санкции легендарный завод КрАЗ Почему новая маршрутная сеть в Ростове спровоцировала скандал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЦБ рассказали, насколько подорожает ОСАГО7
Hyundai показала роскошную Creta Diamond1
Toyota построила спортивный пикап Hilux
В России начали собирать новый BMW X4
Новая версия Toyota Corolla готова к дебюту1
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение