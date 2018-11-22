В Минпромторге прокомментировали арест главы Renault-Nissan

Задержание Карлоса Гона, который подозревается в уклонении от налогов и участии в финансовых махинациях, не скажется на работе автопроизводителей в России, считают в министерстве.

Как сообщал «Авторамлер», Гон возглавлял альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а также ранее входил в совет директоров АвтоВАЗа . 21 ноября стало известно, что его арестовали в Токио за сокрытие информации о доходах и нецелевые траты денег компании.

Говоря о решениях альянса, Морозов имел в виду планы альянса Renault-Nissan и АвтоВАЗа о подписании специального инвестиционного контракта (СПИКа) с правительством России . Ранее глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис заявлял, что контракт может быть подписан к середине 2019 года.

СПИК, напомним, предусматривает обязательства инвестора по освоению производства промышленной продукции в оговоренный срок, а также гарантии страны или ее субъекта о стабильности налоговых условий и о предоставлении мер поддержки и стимулирования.