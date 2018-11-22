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В Минпромторге прокомментировали арест главы Renault-Nissan 

Авторамблер + ещё 49 22 ноября 2018
Фото: Авторамблер
Задержание Карлоса Гона, который подозревается в уклонении от налогов и участии в финансовых махинациях, не скажется на работе автопроизводителей в России, считают в министерстве.
Как сообщал «Авторамлер», Гон возглавлял альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а также ранее входил в совет директоров АвтоВАЗа. 21 ноября стало известно, что его арестовали в Токио за сокрытие информации о доходах и нецелевые траты денег компании.
Замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов в разговоре с журналистами заявил, что «такая организация, как французско-японский альянс, принимает решения по особой процедуре и эти решения не зависят от одного человека». Потому арест Гона «по сути ничего не меняет», цитирует Морозова РИА «Новости». Все инвестиционные договоренности Renault, Nissan и Mitsubishi в России будут сохранены, уверил замминистра.
Говоря о решениях альянса, Морозов имел в виду планы альянса Renault-Nissan и АвтоВАЗа о подписании специального инвестиционного контракта (СПИКа) с правительством России. Ранее глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис заявлял, что контракт может быть подписан к середине 2019 года.
СПИК, напомним, предусматривает обязательства инвестора по освоению производства промышленной продукции в оговоренный срок, а также гарантии страны или ее субъекта о стабильности налоговых условий и о предоставлении мер поддержки и стимулирования.
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Nissan , Renault , Mitsubishi , Александр Морозов , Минпромторг , Правительство РФ , Автоваз , РИА Новости , Другое , Автоспорт , Азия , В мире , Происшествия , Экономика
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