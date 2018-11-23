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В Renault не волнуются за будущее команды Формулы 1 после ареста Карлоса Гона 

autosport.com.ru + ещё 51 1 час назад
Фото: autosport.com.ru
Исполнительный директор Renault Sport Сирил Абитбуль заверил, что ситуация с арестом главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона не отразится на будущем компании в Формуле 1.
На этой неделе глава автомобильного концерна был арестован в Токио по подозрению в финансовых махинациях. Временно исполняющим обязанности генерального директора был назначен Тьерри Боллоре.
Главе альянса Renault-Nissan Карлосу Гону грозит арест
«Справедливости ради стоит сказать, что Карлос Гон сыграл важную роль в решении вернуться в Формулу 1 в 2015 году. Но это не было решением одного человека. Этот шаг внимательно изучался исполнительным комитетом [Renault Group]. Это было решением компании, — цитирует Абитбуля издание RaceFans. — Мы выступаем в Формуле 1 более 40 лет. У нас долгосрочный план, рассчитанный на шесть лет. За эти шесть лет мы должны построить команду и включиться в борьбу с лидерами. Это наша цель.
Проект в Ф1 не чужд Тьерри Боллору. С 2016 года он возглавлял совет директоров команды. Так что преемственность сохранится».
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Комментарии
Renault , Сирил Абитбуль , Другое , Автоспорт , Азия , В мире , Происшествия , Экономика
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