В Renault не волнуются за будущее команды Формулы 1 после ареста Карлоса Гона

Исполнительный директор Renault Sport Сирил Абитбуль заверил, что ситуация с арестом главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона не отразится на будущем компании в Формуле 1.

На этой неделе глава автомобильного концерна был арестован в Токио по подозрению в финансовых махинациях. Временно исполняющим обязанности генерального директора был назначен Тьерри Боллоре.

Главе альянса Renault-Nissan Карлосу Гону грозит арест

«Справедливости ради стоит сказать, что Карлос Гон сыграл важную роль в решении вернуться в Формулу 1 в 2015 году. Но это не было решением одного человека. Этот шаг внимательно изучался исполнительным комитетом [Renault Group]. Это было решением компании, — цитирует Абитбуля издание RaceFans. — Мы выступаем в Формуле 1 более 40 лет. У нас долгосрочный план, рассчитанный на шесть лет. За эти шесть лет мы должны построить команду и включиться в борьбу с лидерами. Это наша цель.

Проект в Ф1 не чужд Тьерри Боллору. С 2016 года он возглавлял совет директоров команды. Так что преемственность сохранится».