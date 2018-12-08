Volkswagen представил тизерный эскиз нового Golf

Речь идет уже о восьмом по счету популярной модели Golf от Volkswagen

Рисунок был представлен в рамках очередного ежегодного собрания дилеров, которое проходило в Вольфсбурге. В рамках мероприятия также была продемонстрирована стратегия развития VW на ближайшую перспективу.

Немецкий автогигант позиционирует новый универсал как эталон элегантности и компактности. В то же время некоторые обратили внимание на отдельно прорисованные задние фонари.

Ожидается, что выпуск обновленного Golf может стартовать уже в середине будущего года. На 2019 намечены и другие премьеры от немецкого автогиганта.

Так, на рынки Китая и Бразилии планируется вывести компактный кроссовер T-Cross. Дальше в Поднебесную приедут электрифицированные версии седанов Bora и Lavida.

Но, пожалуй, самой ожидаемой премьерой от VW станет обновленный Passat. Причем будут отдельные версии для США, а также стран Европы и Бразилии.