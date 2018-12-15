Мошенники придумали новый способ заработка на водителях

Новый способ вымогательства денег у водителей придумали в Санкт-Петербурге.

Автомобилистам на лобовом стекле оставляют квитанции за ранее нарушение правил дорожного движения, и обещают слить всю информацию полицейским.

За молчание от водителей требуют перевести некую сумму на Qiwi-кошелек в течение двух дней, тем самым, якобы, погасив штраф.

Водители, которые попались на уловки мошенников, забыли, что в ГИБДД не рассматривают анонимные сообщения о нарушении ПДД.

как сообщал News.ru, пункты tax free в аэропортах РФ перенесут из-за мошенников. Иностранные туристы смогут оформить возврат налога наличными в «чистых зонах» российских аэропортов.