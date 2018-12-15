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Мошенники придумали новый способ заработка на водителях 

News.ru + ещё 1 15 декабря 2018
Новый способ вымогательства денег у водителей придумали в Санкт-Петербурге.
Автомобилистам на лобовом стекле оставляют квитанции за ранее нарушение правил дорожного движения, и обещают слить всю информацию полицейским.
За молчание от водителей требуют перевести некую сумму на Qiwi-кошелек в течение двух дней, тем самым, якобы, погасив штраф.
Водители, которые попались на уловки мошенников, забыли, что в ГИБДД не рассматривают анонимные сообщения о нарушении ПДД.
как сообщал News.ru, пункты tax free в аэропортах РФ перенесут из-за мошенников. Иностранные туристы смогут оформить возврат налога наличными в «чистых зонах» российских аэропортов.
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