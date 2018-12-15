В 2019 году «КАМАЗы» обзаведутся интеллектом 

Согласно полученной информации, в будущем году благодаря разработке устройства ИТИС-KAMAZ, российские грузовики получат возможность контролировать запасы топлива, предлагать маршрут к ближайшей автозаправке, а также проводить диагностику технического состояния автомобиля.
Такое умное устройство было создано командой из представителей КАМАЗа и компании «Квантор».
Уже в будущем году устройство ИТИС будет доступно в виде дополнительной опции. А в новой линейке 54901 данное оборудование будет устанавливаться по умолчанию.
По словам представителя компании Виталия Черных, обсуждаемое устройство поможет не только вести жесткий контроль за расходом топлива, но и позволит своевременно выявлять повреждения.
Это в свою очередь поможет сберечь в рабочем состоянии основные узлы автомобиля.
По подсчетам специалистов КАМАЗа, применение нового устройства сэкономит до 10-15% топлива.