В 2019 году «КАМАЗы» обзаведутся интеллектом

Согласно полученной информации, в будущем году благодаря разработке устройства ИТИС-KAMAZ, российские грузовики получат возможность контролировать запасы топлива, предлагать маршрут к ближайшей автозаправке, а также проводить диагностику технического состояния автомобиля.

Такое умное устройство было создано командой из представителей КАМАЗа и компании «Квантор».

Уже в будущем году устройство ИТИС будет доступно в виде дополнительной опции. А в новой линейке 54901 данное оборудование будет устанавливаться по умолчанию.

По словам представителя компании Виталия Черных, обсуждаемое устройство поможет не только вести жесткий контроль за расходом топлива, но и позволит своевременно выявлять повреждения.

Это в свою очередь поможет сберечь в рабочем состоянии основные узлы автомобиля.

По подсчетам специалистов КАМАЗа, применение нового устройства сэкономит до 10-15% топлива.