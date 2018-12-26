Было 200 рублей — стало 800. Цены на такси резко взлетели

Особенно заметен рост у сервиса «Яндекс. Такси», который еще в начале декабря демпинговал. Что будет с ценами еще ближе к Новому году?

Возмущением по поводу взлетевших цен на такси завален Twitter. За то расстояние, которое пару недель назад стоило 200 рублей, теперь часто приходится заплатить 600, а то и 800 рублей. Цена меняется так резко, что неясно, на что ориентироваться.

я думаю перед всеми москвичами сейчас стоит выбор: проехать до метро на такси или на эти же деньги слетать куда-нибудь— бабель (@blvckcloudyy) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

Дорогой Яндекс, ты стал слишком дорогой (поездка на 1.5 км, 9 минут на такси, 15 минут пешком) pic.twitter.com/LVt78mJham— Александр Сергеев (@Sergeyev) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

Ажиотаж — резюмирует водитель такси Евгений:

«Большой наплыв пассажиров, большие пробки, ажиотаж. И у разных агрегаторов, представляющих службы такси, разные цены. В «Яндексе» варьируется, повышенный коэффициент становится».

При этом сервисы такси наперебой предлагают акции. Например, от Uber многим пользователям пришло сообщение о том, что компания, теперь принадлежащая «Яндексу», обновила приложение, и обещаны скидки до 80%. Правда, в реальности цены там не намного ниже, чем у «Яндекс. Такси». Gett тоже обещает клиентам бонусы.

Еще в начале декабря аттракцион невиданной щедрости устраивал и «Яндекс». Тогда для клиентов поездки стали стоить вдвое дешевле, например 200 рублей вместо привычных 400, а таксистам «Яндекс» значительно доплачивал. Все это было на фоне конкуренции с «Ситимобил». Но сейчас время демпинга закончилось, говорит руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус

«Ничего нового агрегаторы в ценообразовании не изобрели. Как было перед Новым годом, так и есть. При повышенном спросе необходимо большее количество машин. Большее количество машин перед Новым годом весьма затруднительно: слишком тяжелая дорожная обстановка, большой трафик. Применение динамического ценообразования агрегаторами в принципе оправданно. Что касается обычного ценообразования, «Яндекс» применяет инструменты демпинга, чтобы повысить число своих заказов. Но именно в дни повышенного спроса, такие как перед Новым годом, этот принцип не работает».

Но не стоит думать, что другие такси значительно дешевле. Зарабатывают на предновогоднем ажиотаже и остальные участники рынка.

Вопрос — что будет с ценами еще ближе к Новому году? В прошедшие выходные из-за сильного снегопада часть таксистов, даже несмотря на высокий спрос, просто отказались выводить машины на линию. И дело не только в желании водителей отдохнуть, рассказывал таксист Алексей:

«Сейчас хотят как-то укусить именно агрегатор «Яндекс», дать понять, что мы тоже люди и имеем право диктовать какую-то ценность перевозок».

Для самой новогодней ночи действуют традиционные правила вызова такси: помнить, что часы самого высокого спроса — с девяти до 11 вечера и потом с часа до двух ночи. В качестве альтернативы всю ночь в Москве будут работать метро и МЦК.