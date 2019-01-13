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Почтовые марки пришли на смену «штемпельным кувертам» 

Парламентская газета 13 января 2019
Фото: Парламентская газета
161 год назад, 13 января 1858 года, поступила в обращение первая российская почтовая марка.
Она была маленького размера — всего 2 х 2,7 сантиметра, ничем не примечательная, коричневого цвета с синим овальным центром, без зубцов. Внутри синего овала помещался герб Российской империи белого цвета. Мелкие надписи, опоясывающие овал сообщали, что почтовая марка имеет ценность 10 копеек за лот — старинную русскую меру веса равную примерно 12,8 граммам. Такая же надпись только более крупными буквами была у нижнего края марки. На письмо приходилось клеить по несколько марок. Поэтому буквально через 10 дней в обращение поступили 20— и 30-копеечные марки. За 1858 год было продано Петербургским почтамтом 1 390 632, а Московским 1 241 149 марок.
До появления почтовых марок в России с 1845 года пользовались конвертами городской почты Санкт-Петербурга. Они назывались «штемпельные куверты», имели круглый штемпель, отмечавший уплату почтового сбора, и были первыми знаками почтовой оплаты в России. Петербургские конверты использовались также в Москве, Варшаве и Казани. В 1848 году появились конверты для иногородней почты.
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