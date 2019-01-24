Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как разжимать тормозные колодки 

Car.ru 24 января 2019
Фото: Car.ru
Во время замены тормозных колодок автолюбителя могут поджидать некоторые неприятности.
Одна из таких неприятностей — это сжатые поршни тормозного цилиндра. Они естественно препятствуют установке новых колодок. Поэтому их нужно как-то разжать.
В старом автомобиле тормозной поршень может просто заклинить. Для начала необходимо вытащить старые колодки. Если это не удается, то необходимо взять инструмент для разборки пластика и просунуть его в зазор между колодкой и диском. Необходимо применить некоторое усилие и колодка должна освободиться. Не следует использовать для этой манипуляции отвертку, так как возникает риск повреждения диска.
Следующий этап — как разжать цилиндры. Сначала надо снять суппорт не трогая шланг. Размещаем конструкцию таким образом, чтобы поршень смотрел на вас. Теперь можно использовать ромбический домкрат. Его подставка должна упираться в поршень, а ребра в противоположную от суппорта сторону. Вращая рукоятку, выворачиваем поршень.
Car.ru: последние новости
Как убрать «чек» с приборной панели отечественного автомобиля Skydancer Apéro - первый в мире дом на колесах с откидным верхом Правительство опять меняет концепцию разрабатываемого инвестрежима для промышленности
Комментарии
Другое
Читайте также
Видео
01:00
Внедорожник рухнул с третьего этажа в Подмосковье
ДТП Автоновости
00:41
Момент жуткой аварии с погибшими попал на видео
ДТП Автоновости
04:58
В Британии устроили битву между кроссоверами
Автоновости
01:16
Пламя вырвалось из-под капота в лицо автовладельцу
ДТП
02:10
Процесс создания лимузина Aurus показали на видео
Бортжурнал Автоновости
02:07
Карлос Гон подал в отставку
Автоновости Европа
00:23
Девушка избила таксиста в Москве и угнала его авто
ДТП
01:38
Дорожная разборка в центре Москвы попала на видео
ДТП
01:37
Дерзкий «побег» с эвакуатора в Москве сняли на видео
Автоновости
00:42
Легковушку разорвало на части после аварии в Башкирии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение