Как разжимать тормозные колодки

Во время замены тормозных колодок автолюбителя могут поджидать некоторые неприятности.

Одна из таких неприятностей — это сжатые поршни тормозного цилиндра. Они естественно препятствуют установке новых колодок. Поэтому их нужно как-то разжать.

В старом автомобиле тормозной поршень может просто заклинить. Для начала необходимо вытащить старые колодки. Если это не удается, то необходимо взять инструмент для разборки пластика и просунуть его в зазор между колодкой и диском. Необходимо применить некоторое усилие и колодка должна освободиться. Не следует использовать для этой манипуляции отвертку, так как возникает риск повреждения диска.

Следующий этап — как разжать цилиндры. Сначала надо снять суппорт не трогая шланг. Размещаем конструкцию таким образом, чтобы поршень смотрел на вас. Теперь можно использовать ромбический домкрат. Его подставка должна упираться в поршень, а ребра в противоположную от суппорта сторону. Вращая рукоятку, выворачиваем поршень.