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Взять автомобиль в лизинг стало еще проще 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Любому автомобилисту хочется приобрести новое транспортное средство, но к сожалению, его финансовые возможности не всегда позволяют сделать это, с кредитом он связываться не хочет, на помощь приходит лизинг.
Договор финансовой аренды (лизинга) транспортного средства— это самое оптимальное и выгодное условие для приобретения нового автомобиля. По большей части, такая операция напоминает аренду машины, с последующим правом ее выкупа. Арендатор указывает модель и марку транспортного средства, которое он хочет взять в лизинг, соответственно арендодатель приобретает этот автомобиль у дилера.
В чём преимущество лизинга. В отличии от автокредита у лизинга есть такие положительные качества, как: • необязательно собирать большой пакет документов; • арендатору нет необходимости иметь хорошую кредитную историю; • в залог ничего не оставляется; • в случае невозможности оплаты взносов, никаких бумажных волокит, разбирательств не происходит, транспортное средство возвращается арендодателю; • не надо тратиться на налоги, оформление страховки, прохождение ТО и получение диагностической карты, делает собственник; • возможность выбора любого транспортного средства; • заявка рассматривается очень быстро.
Для оформления договора лизинга необходимо чтобы арендатору было не меньше 18 лет. Возможна подача заявки на сайте, либо непосредственно в офисе, при себе достаточно иметь паспорт гражданина. На рассмотрении уходит не более 15 минут. Договор можно заключить на срок от 1 до 7 лет, первоначальный взнос 15% от стоимости выбранного автомобиля.
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