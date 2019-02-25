Автоломбард подозревают в угоне машин клиентов

Общероссийский народный фронт разбирается в деятельности автоломбарда «Национальный кредит». Компания действует с размахом в 17 регионах. Выдает деньги под залог машины. Но на деле люди остаются без своих автомобилей и с огромными долгами. В судах десятки заявлений от обманутых граждан.

Воздушные шары, леденцы на стойке — клиента здесь стараются расположить к себе с порога.

"То есть не обманете? — Нет, с нашей стороны никакого обмана!" — заверяет персонал.

Менеджер обещает выдать 400 тысяч рублей уже через полчаса. В обмен на паспорт нашего автомобиля и безо всяких справок. Остается согласиться на разорительную процентную ставку.

"48% в год? Это же полстоимости кредита — это 200 тысяч! — Ну, это не так много", — уверяет менеджер.

"Если ты зашел в офис «Национального кредита», то всё — ты уже подписал себе приговор, что машину у тебя заберут", — говорит молодая женщина.

Клиенты екатеринбургского офиса компании «Национальный кредит» пытаются вернуть свои автомобили. У всех истории как под копирку.

"Сотрудница говорила, что ошиблась и какие-то документы стали переделывать, и в итоге у нас родился договор лизинга", — рассказал Валерий Маслов, потерпевший.

По такому договору возвратного лизинга, клиент сначала продает компании свой автомобиль за копейки, а потом сам же его и выкупает. У Александра Гришина возникли проблемы, когда фирма неожиданно сменила реквизиты.

"В личный кабинет, через который я проводил онлайн платежи, я зайти больше не смог. Начал расти долг, в офисе на контакт не шли. Людей конкретно загоняют в долги, чтобы потом приехать и забрать машину", — рассказал он.

Пока разбирались, штрафов набежало на миллион. Хотя занимал всего 80 тысяч рублей. В итоге — остался и без денег и без машины.

Найти автомобиль в большом городе легко, даже если его прячут. Компактный трекер позволяет определить местоположение с точностью до нескольких метров. Вот одна из таких машин — посылает сигнал прямо на телефон.

Машину Николая Митрофанова лизингодатели в Петербурге выслеживали несколько дней. Дождались, когда поедет по делам, и устроили засаду.

"Сначала начинают таранить бампер, а потом как в голливудских фильмах — открытую дверь таранят", — рассказал он.

Увести авто могут даже со станции техобслуживания.

"Прислали СМС, что мы с вами расторгаем [договор], вы там не выполнили условия и машину забираем", — поведала Виктория Демидас, потерпевшая.

Но даже если платить исправно — это тоже ничего не гарантирует.

"Просрочек нет, ничего нет, все в порядке. Странным образом машину угоняют", — говорит Ирина Мирецкая, потерпевшая.

Сейчас пострадавшие понимают — на заложенной машине такой автоломбард заработает куда больше чем, на драконовских процентах. Эту схему разъяснил бывший сотрудник компании, которого нам удалось найти.

"Они не дают полную стоимость за автомобиль — дают 50-60% от рыночной стоимости. Когда машину изъяли уже — она продается по полной стоимости и естественно остались платежи которые он вносил. Там прибыль 200-300% получается", — пояснил он.

В тонкостях работы «Национального кредита» теперь разбирается Общероссийский народный фронт.

"Смысл этой схемы — не дать человеку деньги на какой-то период, а помочь ему распрощаться с честно нажитым своим имуществом", — сообщила Евгения Лазарева, эксперт проекта «За права заемщиков» ОНФ.

На вырученные средства сотрудники «Национального кредита» устраивают шумные вечеринки: мужчины спускают деньги в казино, женщины дегустируют дорогое шампанское — прямиком из Франции, от 3 тысяч рублей за бутылку. А на счетах клиентов тем временем продолжают расти долги. Несмотря на то, что они давно уже ходят пешком.