Tesla снижает цены на Model 3 и закрывает магазины

Американская компания-автопроизводитель Tesla объявила о снижении цены на свой седан Model 3 на 6% до $35 тыс. Компенсировать возможные потери компания намерена, закрыв розничные магазины и перейдя на онлайн-продажи.

Несколько магазинов продолжат работу в местах с высоким трафиком, остальные закроются в течение нескольких месяцев. Tesla также решила развивать сервисные центры, что позволит клиентам получать обслуживание «в тот же день, если не в тот же час», сообщается на сайте компании.

Кроме того, Tesla объявила об упрощении возврата автомобилей. Это можно будет сделать в течение семи дней после покупки. Есть одно условие — машина не должна проехать за это время больше 1 тыс. миль.

«В буквальном смысле, вы можете купить Tesla, проехать несколько сотен миль в поездке на выходные с друзьями, а затем вернуть его бесплатно», — говорится в сообщении.

Ранее News.ru сообщал, что Tesla по итогам 2018 года потерпела убытки почти в один миллиард — $976 млн При этом компания реализовала автомобилей на $21,4 млрд Это рекордный для Tesla показатель. В четвёртом квартале 2018 года её выручка превысила $7,2 млрд