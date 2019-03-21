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Компания Kobelco выпустит самый тяжёлый в Европе экскаватор SK850LC-10E 

Прогресс Технологий 21 марта 2019
Фото: Прогресс Технологий
Компания Kobelco Construction Machinery Europe объявила о выпуске своего самого тяжёлого в Европе экскаватора SK850LC-10E. Новая модель, по заявлению производителя, лучше всего подходит для выполнения строительных и землеройных работ. Машина относится к линейке Generation 10. Она будет также доступна ещё в двух версиях: ME — для карьерных работ, а с 2020 года и DLC — для сноса зданий.
Снаряженная масса экскаватора Kobelco SK850LC-10E составляет от 80 200 до 86 600 килограмм. Он оборудован двигателем компании Hino мощностью 380 кВт при крутящем моменте 2120 Нм. Силовая установка соответствует экологическому стандарту Stage V, принятому в Европе. Этот агрегат оснащён инновационной гидравлической системой охлаждения с двумя вентиляторами. Она также защищает оборудование от переохлаждения с помощью датчиков, которые контролируют внутреннюю температуру и управляют скоростью вращения радиаторов.
«Мы будем очень рады, наконец, объявить на выставке Bauma 2019 о выпуске нашего самого тяжелого экскаватора. Успех нашей демоляционной техники в Европе способствовал внедрению и стандартных версий этих машин. Модель SK850LC-10E предлагает высокую производительность, быстрое время работы и плавную работу гидравлической системы, а также низкий расход топлива», — сказал менеджер по продукции Kobelco Construction Machinary Europe Питер Стуйдж.
Впервые экскаватор Kobelco SK850LC-10E продемонстрируют на выставке bauma 2019 в Мюнхене в апреле, где он станет частью экспозиции японской компании.
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