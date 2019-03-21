В глобальной базе ГИБДД произошел сбой

На протяжении нескольких часов автомобилисты не могут получить и заменить права, а также зайти на сайт Госавтоинспекции и воспользоваться онлайн-сервисами.

Первым о техническом сбое сообщил в своем телеграм-канале блогер Илья Варламов . По его словам, неполадки возникли днем 21 марта и длятся уже несколько часов. При попытке зайти на сайт МВД появляется сообщение о том, что на ресурсе ведутся работы с целью его совершенствования, не функционирует и сайт ГИБДД.рф.

"Коммерсантъ" в свою очередь уточняет, что региональные УГИБДД пока не могут выносить штрафы, «так как невозможно по номеру пробить через ФИС автовладельца». "Газете.ру" в правоохранительных органах объяснили, что сбой произошел в аппаратно-техническом комплексе МВД. «В настоящее время в некоторых миграционных подразделениях и в Госавтоинспекции невозможно получить ряд услуг, в том числе по выдаче водительских удостоверений», — добавил собеседник издания.

Ожидается, что неполадки будут устранены в течение часа.

Напомним, в июне 2017 года полицейская база данных подверглась хакерской атаке, а в мае того же года МВД России зафиксировало кибератаку на персональные компьютеры ведомства. Тогда была временно приостановлена выдача прав и прием экзаменов у кандидатов в водители в нескольких регионах, в том числе в Москве.