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В глобальной базе ГИБДД произошел сбой 

Авторамблер + ещё 3 22 часа назад
Фото: Авторамблер
На протяжении нескольких часов автомобилисты не могут получить и заменить права, а также зайти на сайт Госавтоинспекции и воспользоваться онлайн-сервисами.
Первым о техническом сбое сообщил в своем телеграм-канале блогер Илья Варламов. По его словам, неполадки возникли днем 21 марта и длятся уже несколько часов. При попытке зайти на сайт МВД появляется сообщение о том, что на ресурсе ведутся работы с целью его совершенствования, не функционирует и сайт ГИБДД.рф.
"Коммерсантъ" в свою очередь уточняет, что региональные УГИБДД пока не могут выносить штрафы, «так как невозможно по номеру пробить через ФИС автовладельца». "Газете.ру" в правоохранительных органах объяснили, что сбой произошел в аппаратно-техническом комплексе МВД. «В настоящее время в некоторых миграционных подразделениях и в Госавтоинспекции невозможно получить ряд услуг, в том числе по выдаче водительских удостоверений», — добавил собеседник издания.
Ожидается, что неполадки будут устранены в течение часа.
Напомним, в июне 2017 года полицейская база данных подверглась хакерской атаке, а в мае того же года МВД России зафиксировало кибератаку на персональные компьютеры ведомства. Тогда была временно приостановлена выдача прав и прием экзаменов у кандидатов в водители в нескольких регионах, в том числе в Москве.
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Другое , Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Илья Варламов , ГИБДД , МВД , Газета.Ru
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