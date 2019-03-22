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Дворник погиб, получив счет ЖКХ 

КурскТВ 16 часов назад
Третий день во дворе на улице 2-ая Новоселовка Курска, обычно чистом в любое время года, валяются бумажки и пластиковые бутылки. Работавший здесь дворник, получив квитанцию от ЖКХ, в которой насчитали немыслимые для его зарплаты долги, ушел из жизни (Роскомнадзор).
Жена мужчины после похорон попала в реанимацию. У женщины, страдавшей сахарным диабетом, резко подскочил уровень сахара в крови.
Соседи говорят, что запомнили погибшего светлым и отзывчивым человеком, который, к сожалению, не выдержал груза навалившихся на него обстоятельств.
Вероника Тутенко, фото bankoboev.ru
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