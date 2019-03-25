Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В столице на техобслуживание отправят более 5 тысяч автобусов 

360tv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Технические службы Мострансавто приступили к подготовке подвижного состава к весенне-летнему периоду. Более пяти тысяч автобусов пройдут сезонное техническое обслуживание на базе 31 филиала и в пяти сервисных центрах предприятия в Подольске, Одинцове, Солнечногорске, Коломне и Сергиевом Посаде. В рамках подготовки будет проведена ревизия и обслуживание систем, отвечающих за комфорт пассажиров и безопасность пассажирских перевозок.
В первую очередь, специалисты уделят внимание техническому обслуживанию тормозной и пневматической системам автобусов, поскольку они испытывают высокие температурные нагрузки, особенно в жаркий период года, а также проверке состояния рулевого управления, охлаждения двигателя внутреннего сгорания, проверке патрубков, термостатов и их соединений. Будет проведен технический контроль бортовых систем и электрооборудования, которые отвечают за бесперебойную работу автобусов.
В рамках подготовки подвижного состава к перевозке пассажиров в летний период будет проведено техническое обслуживание систем кондиционирования салона, диагностика подъемников, аппарелей для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Обязательным пунктом проверки станет состояние шин.
Кроме того, будет проведен кузовной ремонт, при необходимости устранены повреждения лакокрасочного покрытия, замена сидений и элементов салона — напольного покрытия, дверных и оконных проемов, люков салонов транспортных средств.
Дополнительно к основному объему работ по сезонному техническому обслуживанию автобусов в филиалах будет организована комплексная мойка и уборка салона транспортных средств, внешняя мойка двигателей внутреннего сгорания, технологических отсеков автобусов.
К работе в весенне-летний сезон готовят не только автопарк предприятия, но и водителей, которые пройдут дополнительные инструктажи о строгом соблюдении правил перевозки пассажиров.
360tv.ru: последние новости
СМИ сообщили о госпитализации замгенпрокурора после падения из машины «У нас случился Ефим Шифрин». Соседи пожаловались на артиста из‐за разборок с их «любимой охранницей» Более 25% программы ремонта региональных дорог Подмосковья определили жители
Комментарии
Другое
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
Автомобили Volvo будут следить за водителями
Автоновости
Автомобилист заблокировал дорогу скорой и устроил драку
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
Острый соус спас мужчину от гибели в ДТП
ДТП
Россиянин сбил бывшую жену в отместку за развод
ДТП
Пропустивший остановку пенсионер завалил водителя
ДТП
Названы самые угоняемые кроссоверы в России
Автоновости
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Как эффективно решать конфликт на дороге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение