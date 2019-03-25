В столице на техобслуживание отправят более 5 тысяч автобусов

Технические службы Мострансавто приступили к подготовке подвижного состава к весенне-летнему периоду. Более пяти тысяч автобусов пройдут сезонное техническое обслуживание на базе 31 филиала и в пяти сервисных центрах предприятия в Подольске, Одинцове, Солнечногорске, Коломне и Сергиевом Посаде. В рамках подготовки будет проведена ревизия и обслуживание систем, отвечающих за комфорт пассажиров и безопасность пассажирских перевозок.

В первую очередь, специалисты уделят внимание техническому обслуживанию тормозной и пневматической системам автобусов, поскольку они испытывают высокие температурные нагрузки, особенно в жаркий период года, а также проверке состояния рулевого управления, охлаждения двигателя внутреннего сгорания, проверке патрубков, термостатов и их соединений. Будет проведен технический контроль бортовых систем и электрооборудования, которые отвечают за бесперебойную работу автобусов.

В рамках подготовки подвижного состава к перевозке пассажиров в летний период будет проведено техническое обслуживание систем кондиционирования салона, диагностика подъемников, аппарелей для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Обязательным пунктом проверки станет состояние шин.

Кроме того, будет проведен кузовной ремонт, при необходимости устранены повреждения лакокрасочного покрытия, замена сидений и элементов салона — напольного покрытия, дверных и оконных проемов, люков салонов транспортных средств.

Дополнительно к основному объему работ по сезонному техническому обслуживанию автобусов в филиалах будет организована комплексная мойка и уборка салона транспортных средств, внешняя мойка двигателей внутреннего сгорания, технологических отсеков автобусов.

К работе в весенне-летний сезон готовят не только автопарк предприятия, но и водителей, которые пройдут дополнительные инструктажи о строгом соблюдении правил перевозки пассажиров.