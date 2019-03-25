В Волоколамском районе на ремонт дорог потратят 400 миллионов

В Волоколамском районе запланировали отремонтировать муниципальные дороги на 250 миллионов рублей и региональные — на 400 миллионов рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Сылка.

В 2018 году волоколамские муниципальные дороги были отремонтированы на сумму 109 миллионов рублей, региональные — на 270 миллионов рублей. На территории района было оборудовано 45 новых остановок. Привели в порядок и отремонтировали порядка 15 километров тротуаров.

«Хочу отметить, что в прошлом году на муниципальную сеть было выделено 180 миллионов рублей, но в связи с поздним выходом подрядчика не удалось выполнить полный объем запланированных работ», — пояснил Михаил Сылка.

По его словам, в 2019 году планируется провести ремонт муниципальных и региональных дорог на сумму 250 и 400 миллионов рублей соответственно. Конкурсные процедуры на по ремонту автомобильных дорог должны быть проведены в кратчайшие сроки, чтобы выполнить все работы в летний период.

Глава Волоколамского района отдельно отметил вопрос безопасности дорожного движения. Как рассказал Михаил Сылка, за прошлый год на территории муниципалитета было зафиксировано 36 ДТП, что на 14 дорожно-транспортных происшествий меньше, чем в 2017 году.

По итогам работы Волоколамской районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, были приведены в соответствие все пешеходные переходы, расположенные вблизи образовательных учреждений. Также было установлено дополнительное освещение на оживленной автодороге «Суворово — Волоколамск — Руза».

В 2018 году были проведены работы по переустройству остановочных площадок, обустройству и переустройству пешеходных тротуаров. На территории муниципалитета были обустроены искусственные дорожные неровности и выполнен ряд других, не менее значимых для безопасности дорожного движения мероприятий.

Продолжив разговор о безопасности, Михаил Сылка упомянул систему «Безопасный регион». К ней подключено 36 объектов, находящихся на территории Волоколамского района. В 2018-м системами видеонаблюдения оборудованы 19 объектов, на которых установлено 48 камер.

«Благодаря реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья», установленные видеокамеры помогают в раскрытии преступлений. Так, в 2018 году было раскрыто четыре преступления, за январь 2019 года — два преступления», — сделал акцент Михаил Сылка.

Глава Волоколамского района заверил, что работы по обеспечению безопасности дорожного движения и установки камер видеонаблюдения к системе «Безопасный регион» в муниципалитете будут продолжены.