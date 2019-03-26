Во Франции фермерам удалось остановить рейв-вечеринку с помощью навоза

В ночь с субботы на воскресенье около пятнадцати фермерам из коммуны Гран-Оверне во французском департаменте Луара-Атлантик удалось положить конец рейв-вечеринке, которая была незаконно организована десятками молодых людей на одном из их полей.

Как сообщает издание Ouest-France, около полуночи один из сельхозпроизводителей, разбуженный громкой музыкой, пошел к молодым людям и попросил их уйти с его поля. Они не только отказались выполнить пожелание фермера, но и в грубой форме начали оскорблять его.

Через несколько минут фермер вернулся. Но не один, а 15-ю с коллегами, находившимися за рулем машин, груженых навозом. Фермеры пообещали вывалить содержимое грузовиков прямо на головы веселой публики. Угроза сработала, и вечеринка тотчас была прекращена. Тем, кто был не в состоянии покинуть поле из-за состояния алкогольного опьянения, было разрешено спать прямо на поле.