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Во Франции фермерам удалось остановить рейв-вечеринку с помощью навоза 

Российская Газета + ещё 2 7 часов назад
Фото: Российская Газета
В ночь с субботы на воскресенье около пятнадцати фермерам из коммуны Гран-Оверне во французском департаменте Луара-Атлантик удалось положить конец рейв-вечеринке, которая была незаконно организована десятками молодых людей на одном из их полей.
Как сообщает издание Ouest-France, около полуночи один из сельхозпроизводителей, разбуженный громкой музыкой, пошел к молодым людям и попросил их уйти с его поля. Они не только отказались выполнить пожелание фермера, но и в грубой форме начали оскорблять его.
Через несколько минут фермер вернулся. Но не один, а 15-ю с коллегами, находившимися за рулем машин, груженых навозом. Фермеры пообещали вывалить содержимое грузовиков прямо на головы веселой публики. Угроза сработала, и вечеринка тотчас была прекращена. Тем, кто был не в состоянии покинуть поле из-за состояния алкогольного опьянения, было разрешено спать прямо на поле.
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