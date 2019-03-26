В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать такси

Как отметил замглавы Роскачества Илья Лоевский, на рынке такси сложилась двойственная ситуация. С одной стороны поездки стали дешевле, и время подачи машин значительно уменьшилось. С другой стороны — сервис и безопасность перевозок на этом фоне снизились.

Роскачество составило список проблем в отрасли и рекомендаций для клиентов такси.

Многие крупные агрегаторы такси страхуют свою ответственность на случай причинения ущерба жизни и здоровью клиентов.

Исследование Роскачества расскажет, кто из российских агрегаторов сделает это, а кто — нет.

Отмечается, что водители часто перерабатывают, чтобы получить доход, таким образом некоторые водители могут провести "за баранкой" сутки. И из-за этого на дорогах часто случаются ДТП с участием такси. Роскачество предлагает агрегаторам заносить всех таксистов в единый реестр и автоматически отключать от доступа к заказам по истечении восьмичасового рабочего дня. Это позволит решить проблему аварийности на дорогах.

Иногда водители такси просят пассажира отменить заказ и заплатить за поездку напрямую водителю. Это позволит им сэкономить до 40 процентов на комиссии агрегаторам. В Роскачестве отмечают, что если пассажир соглашается на такую схему, то сведения о поездке в базе агрегатора исчезают, а они могут понадобиться в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Кроме того, в базу данных агрегаторов могут попасть и нелегалы. Они прибегают для этого к "серым" схемам. Чтобы не стать их клиентами, рекомендуется сопоставлять госномер прибывшей по заказу машины с тем, что выслал агрегатор. Если не совпадает, лучше отказаться от поездки.

Может ли таксист отказать в поездке? Да, если пассажир пьян, неопрятно выглядит или машина не оборудована для его перевозки.

Также водитель имеет право отказать в доставке пассажира, если маршрут, предлагаемый клиентом, или его поведение могут создавать угрозу безопасности водителя. Или на участке пути нет дорожного полотна. В этом случае, по закону, пассажир должен оплатить поездку на момент ее завершения.

Подробно рекомендации по выбору такси можно прочитать на сайте Роскачества.

Тем временем, портал "Работа.ру" составил рейтинг зарплат таксистов в крупных городах страны. Так, в Москве средняя зарплата таксиста составляет сто тысяч рублей в месяц. Но есть вакансии и с зарплатным предложением в триста тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге люди этой профессии зарабатывают поменьше — в среднем — 90 тысяч, а максимум — 210 тысяч. Самые большие зарплатные предложения для таксистов в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге почти не отличаются от питерских. Максимум 195 тысяч рублей в месяц и 70 тысяч в первом из этих городов и 200 тысяч и 80 тысяч — во втором. Гораздо скромнее заработки таксистов в Уфе — при максимальном предложении в сто тысяч, средняя зарплата у них 55 тысяч.

Итог: в Москве на одну вакансию таксиста приходится 1,62 резюме. В Санкт-Петербурге -1,02, в Нижнем Новгороде — 0,82 резюме на вакансию, Екатеринбурге -0,53 кандидата на место и Уфе — 0,5 резюме на вакансию.