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За отказ обслуживать инвалидов или пенсионеров будут штрафовать 

Российская Газета + ещё 3 15 часов назад
Фото: Российская Газета
О необходимости таких изменений ранее заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства. Он подчеркнул, что пенсионеры и инвалиды регулярно сталкиваются с отказом в обслуживании или предоставлением каких-либо услуг из-за их особых потребностей. «К сожалению, бывают ситуации, когда от таких людей просто отмахиваются», — констатировал Медведев. Он уверен, что «персонал должен на это откликнуться, помочь, а не игнорировать просьбы». Это банальная вежливость, однако для тех, кому эти соображения чужды, и нужны штрафы.
В пояснительной записке приводятся данные Роспотребнадзора, согласно которым в его территориальные органы ежегодно поступает более 20 тыс. такого рода жалоб от пенсионеров и инвалидов. Речь об отказе в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, в потребительской сфере, сфере отдыха. Зачастую за таким решением, как сообщается, стоят причины «формального, ментального, маркетингового, имиджевого и иного характера».
Благодаря изменениям, появится новый состав правонарушений в КоАП, связанный с отказом потребителю по причине ограниченных возможностей здоровья или в связи с возрастом. Штрафные санкции для должностных лиц составят от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Исключения составят случаи, где речь идет об установленных законодательством ограничениях в отношении перевозок пассажиров авиационным транспортом, а также об обеспечении доступа к управлению транспортным средством. Также отказ в услугах не будет являться правонарушением, если речь идет о доступе к развлекательным объектам повышенной опасности (аттракционам) или продаже отдельных видов товаров несовершеннолетним.
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Другое , Дмитрий Медведев , Роспотребнадзор
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