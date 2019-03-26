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McDonald’s потратил на искусственный интеллект больше 300 миллионов долларов 

Профиль 25 минут назад
Фото: ТАСС
McDonald’s мог потратить на технологию искусственного интеллекта больше $300 млн Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s купила более чем за 300 миллионов долларов израильский стартап Dynamic Yield Ltd. Это крупнейшее приобретение McDonald’s за последние 20 лет.
Стартап Dynamic Yield — это платформа персонализации. Она работает на базе искусттвенного интеллекта (ИИ). Благодаря платформе McDonald’s сможет создавать индивидуальные предложения для клиентов.
Технологии Dynamic Yield сеть ресторанов быстрого питания будет использовать на дисплеях Drive Thru, стойках для самообслуживания, в мобильном приложении McDonald’s и не только. Клиентам будут предлагать дополнительные блюда, исходя из их заказа, погоды, времени суток, загруженности ресторана и других факторов.
Тестировать систему, основанную на ИИ, McDonald’s начнет в США в 2019 году. После ее запустят и в других странах, пишет The Wall Street Journal.
Стартап Dynamic Yield основали в 2011 году. Платформу используют IKEA, Lamoda, Butik, Lacoste, Bosco. Отмечается, что покупка стартапа сетью ресторанов быстрого питание не означает полной потери ее независимости. На портале Crunchbase приводят цифры, по которым стартап Dynamic Yield с 2011 года привлек 83,3 миллиона долларов инвестиций. В 2018 году в стартап инвестировал венчурный фонд «Сбербанка» SBT Venture Fund II. Сумма инвестиций неизвестна.
Уже в конце 2019 года все посетители McDonald’s в России смогут заказывать еду за стол. Сейчас такая услуга есть в 209 российских ресторанах сети.
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Другое , Ikea , Сбербанк России , Wall Street Journal
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