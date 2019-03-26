Пассажира метро наградили часами за задержание правонарушителя

Наградные часы Московского метрополитена получил пассажир, задержавший правонарушителя в подземке. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе метро.

«Мужчина задержал пассажира, который нарушал общественный порядок и угрожал пассажирам вагона. Сотрудник вневедомственной охраны столичной Росгвардии Вадим Соболев во внеслужебное время, возвращаясь со службы домой, в вагоне поезда увидел мужчину, который вел себя агрессивно и угрожал пассажирам. На станции «Достоевская» Росгвардеец вывел дебошира из поезда и передал сотрудникам полиции», — отметили в пресс-службе метро.

В подземке сообщили, что в ходе досмотра правоохранители не обнаружили запрещенных веществ у злоумышленника.