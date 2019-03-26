Пассажира метро наградили часами за задержание правонарушителя 

Наградные часы Московского метрополитена получил пассажир, задержавший правонарушителя в подземке. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе метро.
«Мужчина задержал пассажира, который нарушал общественный порядок и угрожал пассажирам вагона. Сотрудник вневедомственной охраны столичной Росгвардии Вадим Соболев во внеслужебное время, возвращаясь со службы домой, в вагоне поезда увидел мужчину, который вел себя агрессивно и угрожал пассажирам. На станции «Достоевская» Росгвардеец вывел дебошира из поезда и передал сотрудникам полиции», — отметили в пресс-службе метро.
В подземке сообщили, что в ходе досмотра правоохранители не обнаружили запрещенных веществ у злоумышленника.
«Мы очень признательны горожанам, которые сообщают о подозрительных предметах или о случаях нарушения общественного порядка. Передать эту информацию можно сотрудникам полиции, работникам службы безопасности, дежурным по станции, а также через колонны экстренного вызова, которые установлены на каждой станции», — заключили в пресс-службе метро.