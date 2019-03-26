Торговавшая купальниками студентка раскрыла способ разбогатеть за сутки

Основательница бюджетного бренда купальников Frankii Swim, австралийка Ребекка Клодински (Rebecca Klodinsky), устроила распродажу и разбогатела в течение суток. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Клодински изучала криминалистику и психологию в университете, когда решила открыть свой бизнес. Через полгода после запуска онлайн-магазина студентка объявила о 90-процентной скидке на все товары. В тот же день сайт наводнили покупательницы со всего мира, и девушке удалось заработать 80 тысяч долларов за 24 часа.

«В какой-то момент я даже испугалась, что сайт сломается из-за количества заказов, — поделилась она. — Я поняла, что за одну неделю заработала больше, чем за первые шесть месяцев ведения бизнеса».

Клодински рассказала, что ездила заграницу и тщательно выбирала ткани, которые подошли бы для бикини-бралет — самого популярного, по мнению предпринимательницы, стиля купальников.

В настоящий момент Frankii Swim приносит Ребекке Клодински до семи миллионов долларов в год. Среди ее клиенток — супермодель Белла Хадид , певица Рианна и сестры Кардашьян-Дженнер.