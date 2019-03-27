Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Европарламент принял директиву об авторских правах в интернете 

Lenta.ru + ещё 12 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Европейский парламент одобрил директиву о защите авторских прав в интернете, ограничивающую свободное распространение контента в сети. Решение предстоит утвердить странам-участницам ЕС, сообщается на сайте Европарламента.
Реформа направлена на защиту создателей контента. Интернет-компании, такие, как Google и Facebook, станут платить за использование чужого контента. Прежде чем публиковать видеоролики, песни или статьи, интернет-платформы должны будут получить лицензию на их распространение. Кроме того, они обязаны оперативно блокировать и удалять контент, который запрещен автором к распространению.
Поправки не затронут публикации в онлайн-энциклопедиях, таких как «Википедия» или GitHub. Кроме того, из-под закона вывели мемы и гифки. Европейские парламентарии заверяют, что они по-прежнему будут доступны свободно.
Документ разрабатывался более двух лет и вызывал споры на этапе обсуждения. В результате за ее принятие проголосовали 348 депутатов, против — 274, 36 человек воздержались.
Против реформы выступали корпорации, в том числе Google. Незадолго до нововведений компания оштрафовали на 1,46 миллиарда евро за злоупотребления доминирующим положением на рынке. В контрактах со сторонними сайтами нашли ограничения, не позволявшие ее конкурентам размещать на этих сайтах поисковые объявления. Это третий по счету штраф, выписанный Еврокомиссией Google.
В России Google также уличали в злоупотреблении доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений. По жалобе «Яндекса» в 2015 году в отношении компании было открыто дело. В 2017 году ФАС и Google заключили мировое соглашение на шесть лет и девять месяцев. Компания согласилась скорректировать договор с производителями приложений для ОС Android в части ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков.
Последние новости
Трамп захотел очистить Венесуэлу от российских военных Медведев назвал самые слабые регионы России Ford решил уйти из России
Комментарии
Другое , ЕС , Европарламент , Яндекс , ФАС , Еврокомиссия , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Geely станет совладельцем Smart
Московским таксистам запретят работать слишком долго
Ford выплатит компенсации поставщикам и сотрудникам в РФ
Aurus станет парадным кабриолетом2
Что известно о новом кроссовере Jaguar
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
В Lamborghini проводят проверку из-за российского Aurus
Бортжурнал
«Сегодня я узнал, что нет обеих»: москвич потерял семью
ДТП
Запрыгнувший на авто мужчина хотел, чтоб его сбили
ДТП
Скандалисты избили машины друг друга
ДТП
Вылетевшее на встречку авто чудом не устроило ДТП
ДТП
Гонки на «буханке» привели к красивому перевороту
ДТП
Автоледи показала мастер-класс на тракторе
Автоновости
Лимузин Путина не хотят пускать в Европу
Автоновости
Ford оставил Россию без легковушек
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение