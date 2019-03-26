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Житель Воронежа продает мяч с автографом Игоря Акинфеева 

Новости Воронежа 14 часов назад
Фото: ТАСС
Недавно на сайте объявлений Юла в Воронеже горожанин выставил на продажу необычный лот — мяч с автографом вратаря Игоря Акинфеева.
За сувенир с подписью известного российского футболиста, обладателя Кубка УЕФА, шестикратного чемпиона России и бронзового призёра ЧЕ-2008 просят 55 тысяч рублей.
Новости Воронежа
Но есть небольшая проблема. Мяч именной, на нем написано «Даниилу от Игоря». Получается, что купить такой лот логичнее будет человеку, которого тоже зовут Даниил.
Объявление опубликовано еще позавчера. За все это время мяч никто не купил.
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Другое , Игорь Акинфеев , УЕФА
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