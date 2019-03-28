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Гаишников передумали отстранять от выдачи госномеров 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Комитет Госдумы по транспорту подготовил поправки, которые позволят сохранить за подразделениями ГИБДД право на выдачу госномеров, которое по новому закону передали частным фирмам, пишет «Коммерсантъ» в четверг, 28 марта.
Решение обосновали тем, что только в 11 регионах есть достаточное количество аккредитованных пунктов по изготовлению знаков.
«В глубинке есть подразделения, где совершается 15–20 регистрационных действий в год, частные компании туда вряд ли придут, а предоставить гражданам услугу нужно», — сообщил изданию осведомленный источник.
В случае, если абсолютное большинство водителей (95 процентов) все равно будут обращаться за номерами к частникам, то, по его словам, закон вновь поправят, лишив ГИБДД такой функции.
Согласно принятому в 2018 году закону «О госрегистрации транспортных средств» с 4 августа нынешнего года МВД должны были исключить из процесса выдачи автомобильных номеров, оставив за ними право только назначать конкретные сочетания букв и цифр. Дилеры получат право регистрировать новые машины и выдавать госзнаки. Одновременно вводятся новые формы и размеры номеров, специально для мотоциклов, японских и американских автомобилей.
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Другое , Госдума , ГИБДД , МВД
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