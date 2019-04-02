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Росгвардеец попался на краже печенья в магазине «Сладкоежка» 

News.ru + ещё 6 20 часов назад
Фото: News.ru
Правоохранителями в подмосковном Зеленограде задержан сотрудник Росгвардии, который подозревается в намеренном повреждении сразу нескольких иномарок, краже из машин личных вещей владельцев и продуктов питания из магазина.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичной полиции.
Полицейские задержали военнослужащего войсковой части номер 7576 в Лунево, которая принадлежит Росгвардии. Перед этим в полицию обратились несколько человек. Они заявили о повреждении своих автомобилей — Mitsubishi Outlander, Peugeot 308, Volkswagen Passat, Opel Zafira и краже из них вещей, — рассказал источник.
Со слов собеседника агентства, молодой человек был обнаружен полицейскими в магазине «Сладкоежка», из которого он попытался вынести украденные три коробки с печеньем.
В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства. Полицейскими изучаются камеры видеонаблюдения и выясняются мотивы, побудившие сотрудника Росгвардии пойти на нарушение закона.
Как писал ранее News.ru, российская актриса Елена Корикова стала жертвой воров во время прогулки по торговому центру.
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Другое , Peugeot , Volkswagen Passat , Peugeot 308 , Volkswagen , Opel , Mitsubishi , Opel Zafira , Mitsubishi Outlander , Елена Корикова
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