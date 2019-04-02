Росгвардеец попался на краже печенья в магазине «Сладкоежка»

Правоохранителями в подмосковном Зеленограде задержан сотрудник Росгвардии, который подозревается в намеренном повреждении сразу нескольких иномарок, краже из машин личных вещей владельцев и продуктов питания из магазина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в столичной полиции.

Полицейские задержали военнослужащего войсковой части номер 7576 в Лунево, которая принадлежит Росгвардии. Перед этим в полицию обратились несколько человек. Они заявили о повреждении своих автомобилей — Mitsubishi Outlander, Peugeot 308, Volkswagen Passat, Opel Zafira и краже из них вещей, — рассказал источник.

Со слов собеседника агентства, молодой человек был обнаружен полицейскими в магазине «Сладкоежка», из которого он попытался вынести украденные три коробки с печеньем.

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства. Полицейскими изучаются камеры видеонаблюдения и выясняются мотивы, побудившие сотрудника Росгвардии пойти на нарушение закона.