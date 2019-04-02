Как будут формировать Единый реестр запрещённых сайтов

Сайты, побуждающие несовершеннолетних к противоправным действиям, угрожающим жизни или здоровью, будут на основании решения Росмолодежи включать в единый реестр сайтов с запрещенной информацией. Соответствующее Постановление Правительства РФ вступило в силу 2 апреля.

Полномочия принимать решения по включению сайтов в единый реестр уже есть у МВД , если речь идёт об информация по изготовлению и использованию наркотиков, у Роспотребнадзора в случае распространения информация о способах самоубийства, у Федеральной налоговой службы , когда вопросы касаются распространения информация об азартных играх, а также у Росалкогольрегулирования, если говорится об информации о незаконной розничной продаже алкоголя и у Роскомнадзора , в чьём ведении находится контроль за нераспространением информация о детской порнографии, способах самоубийства и изготовлении наркотиков.

Основанием для блокировки материалов в интернете станет также постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к такой информации. Кроме того, реестр запрещенных сайтов пополнят «группы смерти» и ресурсы с порочащей информацией.

Кроме того, в указанный реестр включат сайты, на которых распространяется информация, порочащая честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юрлица. Основанием для внесения в реестр станет постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к такой информации.

На удаление запрещенной информации или ограничение доступа к сайту владельцу сайта или провайдеру хостинга отводятся лишь сутки вместо прежних трех.

В декабре 2018 года был принят закон, который предусматривает возможность незамедлительного ограничения доступа к интернет-сайтам с такой информацией. Такие сайты можно было вносить в реестр на основании судебных решений.