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Как будут формировать Единый реестр запрещённых сайтов 

Парламентская газета + ещё 1 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Сайты, побуждающие несовершеннолетних к противоправным действиям, угрожающим жизни или здоровью, будут на основании решения Росмолодежи включать в единый реестр сайтов с запрещенной информацией. Соответствующее Постановление Правительства РФ вступило в силу 2 апреля.
Полномочия принимать решения по включению сайтов в единый реестр уже есть у МВД, если речь идёт об информация по изготовлению и использованию наркотиков, у Роспотребнадзора в случае распространения информация о способах самоубийства, у Федеральной налоговой службы, когда вопросы касаются распространения информация об азартных играх, а также у Росалкогольрегулирования, если говорится об информации о незаконной розничной продаже алкоголя и у Роскомнадзора, в чьём ведении находится контроль за нераспространением информация о детской порнографии, способах самоубийства и изготовлении наркотиков.
Основанием для блокировки материалов в интернете станет также постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к такой информации. Кроме того, реестр запрещенных сайтов пополнят «группы смерти» и ресурсы с порочащей информацией.
Кроме того, в указанный реестр включат сайты, на которых распространяется информация, порочащая честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юрлица. Основанием для внесения в реестр станет постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к такой информации.
На удаление запрещенной информации или ограничение доступа к сайту владельцу сайта или провайдеру хостинга отводятся лишь сутки вместо прежних трех.
В декабре 2018 года был принят закон, который предусматривает возможность незамедлительного ограничения доступа к интернет-сайтам с такой информацией. Такие сайты можно было вносить в реестр на основании судебных решений.
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Другое , Федеральная налоговая служба , Роскомнадзор , Правительство РФ , Роспотребнадзор , МВД
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