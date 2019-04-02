Названы самые «аварийные» имена Москвы

Рейтинг «аварийных» водителей Москвы возглавили обладатели имен Алина и Эдуард. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании «Согласие».

Список составлялся по результатам анализа статистики по автокаско за 2018 год. В «аварийном» рейтинге по России первое место занимают Никита (частота 51,4 процента), Альберт (48,7 процента) и Тимур (47,7 процента). Среди женщин-водителей в аварии часто попадают Полина (61 процент), Вероника (60,2 процента) и Алина (55 процентов).

Аккуратно водят Анатолий (29,6 процента), Леонид (31,9 процента) и Виктор (32 процента), а также Кристина (33,5 процента), Антонина (36 процентов) и Лилия (36,4 процента).