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Названы самые «аварийные» имена Москвы 

Мослента + ещё 4 1 час назад
Фото: Мослента
Рейтинг «аварийных» водителей Москвы возглавили обладатели имен Алина и Эдуард. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании «Согласие».
Список составлялся по результатам анализа статистики по автокаско за 2018 год. В «аварийном» рейтинге по России первое место занимают Никита (частота 51,4 процента), Альберт (48,7 процента) и Тимур (47,7 процента). Среди женщин-водителей в аварии часто попадают Полина (61 процент), Вероника (60,2 процента) и Алина (55 процентов).
Аккуратно водят Анатолий (29,6 процента), Леонид (31,9 процента) и Виктор (32 процента), а также Кристина (33,5 процента), Антонина (36 процентов) и Лилия (36,4 процента).
Отмечается, что за 2018 год страховая компания «Согласие» урегулировала 77 175 убытков по автокаско, выплаты компании по этому виду страхования составили 7,9 миллиарда рублей.
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Другое , СК "Согласие"
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