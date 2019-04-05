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Мантуров назвал сроки по решению судьбы заводов Ford в России 

Российская Газета + ещё 6 23 часа назад
Фото: Российская Газета
При этом он отметил, что окончательно дальнейшая судьба заводов определится в течение месяца-двух.
Напомним, что в конце марта стало известно, что американская компания Ford сворачивает производство своих автомобилей в России к концу июня. Автозаводы во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане будут закрыты. В России будут производиться только микроавтобусы Ford Transit. В свою очередь Роструд начал информационную компанию для сокращаемых работников.
"В настоящее время принимаются все необходимые меры по недопущению социальной напряженности, обеспечению соблюдения требований трудового законодательства, соблюдению всех обязательств перед трудовым коллективом", — говорится в сообщении трудовой инспекции.
В частности, на территории завода во Всеволжске будет действовать консультационный пункт, где работники смогут оперативно получить квалифицированную правовую помощь, а также узнать о возможных вариантах дальнейшего трудоустройства, в том числе через портал «Работа в России».
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Другое , Ford Transit , Роструд , Ford
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