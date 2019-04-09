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Региональные дороги отремонтируют в рамках масштабного нацпроекта 

Российская Газета + ещё 2 9 часов назад
Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
В нацпроекте, рассчитанном на шесть лет, принимают участие все российские регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. В текущем году территории получат 111,2 миллиарда рублей. 106,2 миллиарда направят на ремонтно-восстановительные работы в регионах. Еще пять пойдут на капиталоемкие мероприятия в городских агломерациях: на аварийных и уникальных мостовых сооружениях, железнодорожных переездах и путепроводах, магистральных участках улиц, крупных транспортных развязках.
К концу марта субъекты РФ заключили с Росавтодором более 70 процентов соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов. В то же время Минфин РФ довел лимиты бюджетных обязательств, что позволило субъектам РФ выходить на контракты с подрядчиками еще до заключения соглашений с Росавтодором. Работа по контрактации, по данным Федерального дорожного агентства, в разной стадии ведется почти по 80 процентам объектов.
Так, в Калининградской области конкурсные процедуры стартовали во второй половине марта. Первым объектом дорожного ремонта, выставленным на торги, стала областная трасса Добровольск — граница Республики Польша. Кроме того, на сайте госзакупок объявили торги на ремонт других объектов.
Всего в текущем году в рамках нацпроекта отремонтируют пять трасс регионального значения и 12 дорог местного значения. Работы пройдут в Калининграде, Мамоново, Гурьевске. Общая протяженность ремонта превысит 85 километров, бюджеты всех уровней выделят на эти цели 2,4 миллиарда рублей. Что очень важно, дорожные ремонты синхронизируют с мероприятиями, которые проводятся в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".
— До 2024 года, согласно планам, региональный проект позволит привести в нормативное состояние порядка 850 километров областных и 48 километров местных дорог, — отмечает министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова. — Мы планируем достичь увеличения доли автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем до 50 процентов.
В Вологодской области в текущем году приведут в нормативное состояние 221,4 километра автомобильных дорог. Общий объем финансирования работ составит порядка 3,5 миллиарда рублей.
В Архангельской области в 2019-м запланирован ремонт 100,5 километра и завершение строительства шести километров дорог. Речь идет о социально значимых трассах, где наблюдается наиболее высокая интенсивность движения. В частности, в планах на этот год ремонт участка Усть-Вага -Ядриха.
Сейчас в регионе не только работают с документами, но и готовят будущих дорожников для реализации национального проекта. На днях профессионалы в сфере управления дорожным хозяйством встретились со студентами профильной кафедры Северного (Арктического) федерального университета. Масштабная дорожная кампания продлится до конца 2024-го, и выпускники 2019 года смогут принять в ней непосредственное участие.
— Мы прекрасно понимаем сегодня, какой колоссальный объем ресурсов необходим для реализации национального проекта, — подчеркивает руководитель дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игорь Пинаев. — И если вопросы, связанные с материальным обеспечением, техникой и оборудованием, решаются достаточно оперативно, то кадровую проблему быстро решить невозможно. Хороший специалист — это годы учебы и годы практики. Национальный проект, планирование которого идет на шесть лет вперед, позволяет нам так же планово подойти и к подготовке профессиональных кадров.
Евгений Дитрих, министр транспорта РФ:
— В этом году мы начали реализовывать национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Фактически он расширяет и дополняет приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", осуществлявшийся в 2017-2018 годах. Нацпроект существенно масштабнее, потому что в нем участвует вся страна. Масштабнее, потому что задачи — это не только городские агломерации, места концентрации ДТП, это и работы по региональным и межмуниципальным дорогам, и снижение аварийности и смертности в результате ДТП.
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