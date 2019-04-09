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В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей 

РИА Новости + ещё 2 15 часов назад
Фото: Михаил Джапаридже / ТАСС
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
"Очень хочется сделать электронный договор купли-продажи. Мы этим сейчас занимаемся в инициативном порядке. Очень важно подготовить госорганы к возможности приема таких документов. Мы ведем переговоры с заинтересованными ведомствами. Думаю, что в перспективе полутора-двух лет это может появиться. Речь пока идет только об автомобилях", — сказал Минкин.
По его словам, в настоящее время много вопросов к электронной подписи, которая в России не очень распространена.
"Очень надеюсь, что когда-нибудь применение электронной подписи станет общепринятой практикой и, например, смартфон сможет выполнять функцию электронной подписи, идентифицируя подписанта по различным параметрам", — сказал собеседник агентства.
Он рассказал, что идей по цифровизации много, и все они так или иначе связаны с электронным паспортом.
"Первый проект — это электронное одобрение типа транспортного средства. Пока спрогнозировать сроки не могу, но очень бы хотелось, чтобы к 1 ноября у всех организаций, занимающихся производством и импортом автомобилей, была возможность оформлять такой документ в электронном виде", — отметил глава "Электронного паспорта".
Минкин также сообщил, что в ближайшее время в электронном ПТС появится информация об ОСАГО, а в перспективе и о КАСКО.
"У нас подписано соглашение с Российским союзом автостраховщиков об обмене сведениями. За апрель планируем этот вопрос закрыть, и уже летом страховые компании смогут получать сведения из электронного ПТС, а данные об ОСАГО будут попадать в ЭПТС. Планируется включение информации о КАСКО. Вопрос прорабатывается", — пояснил он.
В настоящее время и до 1 ноября 2019 года действует так называемый переходный период, в ходе которого все участники рынка должны перестроить свои технологические и бизнес процессы под внедрение электронных ПТС, и с начала ноября на новые машины будут оформляться уже исключительно электронные паспорта. Бумажные ПТС с этого времени на новые автомобили выдавать перестанут.
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