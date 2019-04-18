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Госдума приняла закон об ужесточении правил исчисления ЦБ штрафов для банков 

ТАСС + ещё 1 18 апреля 2019
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон, меняющий порядок исчисления штрафов, налагаемых Банком России на кредитные организации за нарушения законодательства и предписаний регулятора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Штрафы предлагается исчислять не от минимального размера уставного капитала банка с соответствующим видом лицензии, а от размера собственных средств (капитала) кредитной организации.
В редакции первого чтения предполагалось, что новый порядок назначения штрафов распространится на все правонарушения со стороны банков, Однако, по словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправками ко второму чтению предусматривается, что такой порядок коснется только нарушений закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов ЦБ РФ, принятых в соответствии с «антиотмывочным» законом.
ЦБ будет также вправе взыскивать штраф в размере до 0,1% собственных средств (капитала) кредитной организации, но не менее 100 тыс. рублей — в случае нарушения кредитной организацией требований «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с этим законом. Штраф составит до 1% размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не менее 1 млн рублей в случае неисполнения кредитной организацией в установленный ЦБ срок предписаний об устранении нарушений «антиотмывочного» закона, а также в случае, если эти нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков).
Согласно статистическим данным Банка России, в первом полугодии 2017 года объем сомнительных операций клиентов кредитных организаций только по выводу денежных средств за рубеж и обналичиванию денежных средств в 4 тыс. раз превысил размер взысканных ЦБ с банков штрафов.
Реализация документа будет способствовать повышению эффективности воздействия со стороны ЦБ на недобросовестные кредитные организации путем повышения соизмеримости налагаемого на них штрафа с выгодой, получаемой ими от проведения их клиентами сомнительных операций, говорится в заключении комитета Госдумы по финансовому рынку.
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