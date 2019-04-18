Секреты и правила Москвы-реки — из теплоходной рубки

На причале у гостиницы «Украина» пришвартовано несколько теплоходов. Наша цель — «Бьюти» ("красота" по-русски). Самый главный человек на судне — капитан Фомин — встречает нас на палубе. Время — полдень, скоро — очередной рейс. «На Москве, да и вообще на любой реке — своя специфика, — говорит Антон, провожая нас на рабочее место. — На море — там же простор. На реке же узкое пространство, места для маневров маловато. А в то же время река — это целая планета».

Попасть на нее Антон Фомин мечтал еще пацаном. Его родители любили путешествовать по Волге на теплоходах, естественно, брали сына с собой. Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Саратов, неописуемый пейзаж близ Астрахани. Смотреть на Волгу можно было бесконечно. Вот тогда Антон и влюбился в профессию капитана — человека, для которого целая судьба — это русская река.

После школы Антон пошел в Московский речной техникум, потом в институт водного транспорта. Это были девяностые. «Устроиться на работу было легко, а вот с зарплатой…» — улыбается Антон. Это сейчас и флот, и причалы в идеальном состоянии, и доходы в порядке. А в то время отрасль, можно сказать, разваливалась. В эти годы пришлось поработать мотористом, обслуживать танкеры. Начинал ходить по Волге. Теперь жизнь капитана Фомина связана с Москвой-рекой. Столичные жители и туристы привыкли к ней настолько, что даже не замечают: это на самом деле живописная дорога со своими законами и правилами.

Вот, наконец, и рубка. Мы с вами привыкли, что посреди должно стоять огромное рулевое колесо. Колесо есть и сейчас, но оно небольшое и играет вспомогательную роль. В основном «Бьюти» управляется электромеханической аппаратурой. «Вот наша УКВ-радиосвязь, — демонстрирует Антон небольшую рацию. — Незаменимая вещь. Сейчас в эфире в основном — тишина. А летом — ни секунды покоя!».

На реке любой маневр нужно согласовывать с капитанами всех встречных и поперечных судов. Многие из нас водят машины. И знают (надеюсь) про помеху справа и прочие правила. Но на самом деле, большинство ситуаций на дороге регулируются самими водителями. Примерно так же и на флоте. Например, по правилам судоходства запрещено расхождение под мостами. Приоритет у тех, кто идет по течению. Но даже если твой теплоход направляется вниз, нужно обязательно связаться со встречным капитаном. Надо убедиться, что тебя видят и пропускают.

А если снизу идет многотонная баржа? Остановить ее перед мостом — дело не секундное. Тогда капитан выходит в эфир и предупреждает коллег: мол, ребята, пропустите. Что ж делать, проходите. А бывает и наоборот. Вот идет наш «Бьюти» в районе Бородинского моста. Идет, подчеркнем, по расписанию. Время идет. А сверху в тот же момент проходят теплоходы один за другим, плюс яхтсмены-частники шастают. Мы же не можем по времени абсолютно всех пропускать! И передаем в эфир: пожалуйста, господа, дайте пройти. И какой-нибудь теплоход-гигант обязательно передаст добро. Допустим, тот, у кого на палубе банкет, и кому спешить некуда…